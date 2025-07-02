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Взрыв в автобусе с петербуржцами попал на видео

В Петербурге на видео попало, как колесо взорвалось в пассажирском автобусе
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В Санкт-Петербурге колесо пассажирского автобуса взорвалось во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Колесо взорвалось в пассажирском автобусе в Петербурге — есть пострадавший», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автобусе, запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как после взрыва пассажиры встают со своих мест, а салон автобуса заполняется дымом.

По информации канала, взрыв произошел на пересечении улицы Маршала Жукова и проспекта Стачек. В результате произошедшего один из пассажиров получил травму ноги, пострадавшего госпитализировали.

До этого сообщалось, что в Хабаровске десятки автомобилей разбились на одном и том же участке дороги. На опубликованных в сети кадрах видно, как автомобили врезаются друг в друга или переворачиваются. По словам местных жителей, дорогу отремонтировали, но ограничения не поставили.

Кроме того, на Сахалине в городе Холмске мужчина в одних трусах угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.

Ранее сибирячки игнорировали ПДД на капоте автомобиля, и это попало на видео.

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