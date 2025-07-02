Подростка из Кирова будут судить за поджог на железной дороге

Кировского подростка будут за поджог на железнодорожной станции Поздино

Подростка из Кирова будут судить за поджог на железнодорожной станции Поздино. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

По заданию кураторов с Украины он поджег распределительный щит трансформатора на железнодорожной станции.

«В результате его противоправных действий произошел сбой работы электрооборудования железнодорожной станции и отключение электроснабжения в нескольких жилых домах», — говорится в сообщении.

Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

До этого под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге. Пожар, возникший на перегоне Заречная – Красный Сад, привел к временной задержке движения трех пассажирских поездов. На месте происшествия нашли обгоревший металлический короб и следы горючей жидкости. Заведено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Незадолго до этого в Воронежской области арестовали полицейского, обвиняемого в поджоге электроподстанций. Фигурант допрошен по обстоятельствам преступления, дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления.

Ранее жителей Крыма задержали за попытку поджога релейных шкафов.