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Подростка из Кирова будут судить за поджог на железной дороге

Кировского подростка будут за поджог на железнодорожной станции Поздино
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Подростка из Кирова будут судить за поджог на железнодорожной станции Поздино. Об этом сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

По заданию кураторов с Украины он поджег распределительный щит трансформатора на железнодорожной станции.

«В результате его противоправных действий произошел сбой работы электрооборудования железнодорожной станции и отключение электроснабжения в нескольких жилых домах», — говорится в сообщении.

Дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

До этого под Ростовом-на-Дону задержали мужчину за поджог на железной дороге. Пожар, возникший на перегоне Заречная – Красный Сад, привел к временной задержке движения трех пассажирских поездов. На месте происшествия нашли обгоревший металлический короб и следы горючей жидкости. Заведено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.

Незадолго до этого в Воронежской области арестовали полицейского, обвиняемого в поджоге электроподстанций. Фигурант допрошен по обстоятельствам преступления, дал признательные показания, подтвердив их в ходе проверки на месте преступления.

Ранее жителей Крыма задержали за попытку поджога релейных шкафов.

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