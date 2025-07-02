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Уголовное дело блогера Варламова о фейках о ВС РФ поступило в суд

ТАСС: дело Варламова о распространении ложной информации о ВС РФ поступило в суд
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varlamov/YouTube

Уголовное дело блогера Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) о распространении ложной информации о ВС РФ поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

«Уголовное дело обвиняемого Варламова по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) поступило в суд», — говорится в сообщении.

Помимо этого, блогеру также вменяют обвинения по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

1 июля Мещанская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Варламова.

По данным следствия, Варламов, несмотря на два привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения в течение года, продолжал распространять в соцсети материалы без обязательной маркировки об их связи с иностранным агентом. Также, находясь за границей, он опубликовал на видеохостинге ложные сведения о действиях российской армии, руководствуясь политической ненавистью.

Ранее сообщалось, что со службы доставки еды «Варламов. Есть» хотят взыскать долги.

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