В МИД отреагировали на попытки испортить отношения России и Азербайджана

МИД: надеемся, что желающие испортить отношения с Баку воздержатся от провокаций

Российская сторона рассчитывает, что желающие испортить отношения РФ и Азербайджана воздержатся от провокационных шагов. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Этих шагов уже было немало. Нужно отметить, что эти шаги наносят серьезный ущерб межгосударственным отношениям», — заявила она.

Помимо этого, Захарова призвала власти Азербайджана принять меры по возвращению отношений двух стран к уровню стратегического союзничества.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

Ранее в России призвали отменить иностранные диаспоры в стране.