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Врач раскрыла, почему солнечные лучи опасны для организма

Врач Соломатина: солнечные лучи разрушают клеточную мембрану кожи
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Солнечные лучи содержат ультрафиолет, разрушающий клеточную мембрану кожи, поэтому загар приносит больше вреда, чем пользы. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Солнечные лучи, проникая в кожу, начинают буквально рвать молекулы и воздействовать на наш генетический аппарат — ДНК. Можно порвать себе генетику ожогом или обычным подобным излучением. <...> Это как ядерный процесс, цепная реакция», — пояснила специалист.

Она также отметила, что повреждения могут происходить даже при использовании мазей и кремов.

Для того чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей на кожу и обрести ровный загар, врач посоветовала употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином: арбузы, персики, тыкву, морковь, абрикосы, облепиху. По ее словам, эти овощи и фрукты отдают организму свободные электроны, которые стабилизируют внутриклеточные процессы.

Ранее россиянам объяснили, почему нельзя нырять в воду после пребывания на солнце.

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