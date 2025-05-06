Артемия Лебедева оштрафовали из-за ковра с Богоматерью

Суд в Москве оштрафовал блогера и дизайнера Артемия Лебедева на 40 тысяч рублей по административной статье, предусматривающей наказание за осквернение предметов религиозного почитания. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным журналистов, поводом для судебного разбирательства стали два поста Лебедева в соцсетях: о покупке ковра и с отрывком из шоу, в котором он рассказывал историю про мастурбацию.

Ковер вызвал вопросы у обратившихся в правоохранительные органы православных активистов из движения «Сорок Сороков», так как на нем изображена Богоматерь с косяком. А в отрывке из шоу Лебедев сравнивает акт самоудовлетворения с действием, происходящим на фреске «Сотворение Адама».

Проверка экспертизы подтвердила признаки осквернения иконы в случае с ковром, поэтому суд наложил на блогера штраф.

До этого стало известно, что Лебедев в детстве работал парикмахером в США. По словам дизайнера, в школе в рамках профориентации его с классом отправили на своего рода учебно-производственный комбинат. Будущей знаменитости было 12-13 лет, и он заполнял анкету с мыслью, что хочет быть следователем и помогать людям. Однако по результатам анкетирования определили в группу к парикмахерам.

Ранее Мизулина прокомментировала сообщения о новых претензиях к Артемию Лебедеву.