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Неизвестный перевел деньги 88-летней москвички пострадавшим во время теракта в «Крокусе»

В Москве неизвестный перевел деньги пенсионерки пострадавшим в «Крокусе»
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В Москве неизвестный перевел часть накоплений 88-летней пенсионерки пострадавшим в теракте в «Крокусе». Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач+».

Женщина обнаружила, что с ее счета пропали 45 тысяч рублей после визита в банк. Из выписки пенсионерка узнала, что деньги были переведены в фонд помощи пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле» 30 транзакциями.

Пенсионерка обратилась в полицию, там возбудили уголовное дело о краже. Позже москвичка заподозрила, что перевод мог совершить ее правнук. Сейчас, по информации канала, женщина решает, отозвать ли ей заявление.

До этого девятилетняя москвичка поверила мошеннику и перевела ему 780 тысяч рублей. Неизвестный убедил младшеклассницу, что по ошибке перевел миллион ее родителям и оставил свою семью без накоплений.

Ранее семиклассник из Хакасии по совету неизвестных оставил семью без денег из-за онлайн-игры.

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