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Девятилетняя москвичка перевела мошенникам 780 тысяч рублей

Baza: в Москве девочка поверила мошеннику и перевела ему 780 тысяч рублей
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Shutterstock

В Москве неизвестный убедил школьницу, что по ошибке перевел миллион ее родителям и оставил семью без накоплений. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник связался с ребенком в одном из мессенджеров, мужчина сообщил девочке, что случайно перевел миллион рублей ее родителям и она должна помочь вернуть деньги. Школьница взяла телефоны отца и матери, зашла в банковские приложения и «вернула» невнимательному незнакомцу 780 тысяч рублей.

О произошедшем девочка рассказала родителям, семья обратилась в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.

Ранее семиклассник из Хакасии по совету неизвестных оставил семью без денег из-за онлайн-игры.

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