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Семиклассник из Хакасии по совету неизвестных оставил семью без денег из-за онлайн-игры

В Хакасии школьник пытался получить бонусы в игре и оставил мать без денег
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Shutterstock

В Абакане подросток хотел получить игровую валюту и перевел неизвестным деньги матери. Об этом сообщает УМВД по республике Хакасия.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 32-летняя жительница Абакана. Женщина сообщила, что с ее счета пропали деньги. Выяснилось, что обокрасть россиянку невольно помог ее 13-летний сын. Мальчик увлекся виртуальной игрой на популярной онлайн-платформе. Вскоре в мессенджере ему написал незнакомец с предложением получить игровую валюту, но для этого необходимо было выполнить ряд условий.

Семиклассник отправил мошенникам фото экрана рабочего стола смартфона мамы, а затем через мобильное приложение банка на ее телефоне осуществил несколько переводов на общую сумму около 27 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

До этого сообщалось, что в Ишиме мошенники под предлогом получения выигрыша обманули 12-летнего мальчика, ребенок перевел аферистам 165 тысяч рублей со счета матери. С мальчиком связались неизвестные и сообщили, что он получил крупный выигрыш в игре. Чтобы получить деньги, ребенок должен был совершить платежи с карты родительницы.

Ранее в Татарстане школьница перевела мошенникам зарплату матери за игровую валюту.

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