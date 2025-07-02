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Россиян призвали не запивать лекарства всем подряд

Врач Дианова: лекарства не стоит запивать чаем и кофе
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди запивают лекарства тем, что есть под рукой, начиная от газированной воды, заканчивая горячими напитками, однако это может повлиять на эффективность препаратов. Об этом предупредила врач гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. Ее слова цитирует Tsargrad.tv.

К примеру, чай содержит танины, которые связывают многие лекарства, а кофеин может усиливать их действие или конкурировать с ними за ферментные системы в печени, пояснила специалист.

Грейпфрутовый сок, по ее словам, также может взаимодействовать с большим количеством лекарственных средств. С антидепрессантами не следует употреблять квашеную капусту, соевый соус и печень, а также пить клюквенный сок, поскольку может резко подскочить давление, добавила она.

Перед приемом препаратов врач призвала всегда изучать инструкцию или консультироваться со специалистом.

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин до этого предупреждал, что при приеме антибиотиков строго запрещено употреблять алкоголь.

По его словам, из-за спиртных напитков действие антибиотиков на микроорганизмы, с которым борется лекарство, может ослабнуть. В результате человек может пропить курс препаратов, а лечебного эффекта не получит.

Ранее ученые предупредили об опасном побочном эффекте препаратов для похудения.

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