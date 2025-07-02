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«Череда обстоятельств»: синоптик о холодном июне в Центральной России

Синоптик Ильин: через Центральную Россию в июне прошли несколько циклонов
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Виновником холодной и дождливой погоды в Центральной России метеорологи называют североатлантический циклон Корнелиус, однако все не так просто. Он действительно пришел, но холода наступили задолго до него. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил синоптик Александр Ильин. По его словам, в столицу и соседние регионы в июне циклоны приходили один за другим, причем некоторые из них даже не имеют названия.

При этом надежда на улучшение погоды все же есть — в ближайшее время температура начнет расти, и к четвергу-пятнице возможны 23-25°C. Серьезных осадков не ожидается. Однако расслабляться рано: к выходным вновь предвидится похолодание на 3-5°C.

Синоптик также обратил внимание на контраст с Европой — пока в Москве распаковывают куртки, в Париже, Мадриде и Риме стоит изнуряющая жара. Теоретически данный антициклон может достичь и российской территории, однако никаких предвестников этого на сегодняшний день нет, отметил он.

Согласно прогнозу ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, завтра, 3 июля в Москве и области ожидается переменная облачность, воздух прогреется до 23-25°C. При этом сохранится северо-западный ветер. Сильных осадков не будет ни ночью в пятницу, ни в субботу, однако днем пройдут кратковременные и умеренные дожди.

На выходных, по словам метеоролога, тепло не удержится. Несмотря на то, что в воскресенье прогнозируется солнечная и сухая погода, температура воздуха не поднимется выше 20-22°C.

Ранее москвичей предупредили, что не нужно ожидать скорого наступления купального сезона.

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