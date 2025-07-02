Москвичей предупредили, что не нужно ожидать скорого наступления купального сезона

Купальный сезон в Москве на следующей неделе не наступит. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в Москве сейчас температура воды достигает всего +17°C. Между тем купальный сезон в столице прервался, когда температура воды была +20...+22°C. На следующей же неделе температура в водоемах не поднимется даже до +20°C.

Вильфанд уточнил, что как только теплая погода в Москве продлится в течение четырех-пяти дней, вновь начнется прогрев водной поверхности.

1 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что столичный регион накрыл североатлантический циклон «Корнелиус», вызвав ливни с сильным ветром и рекордно снизив атмосферное давление.

В тот же день сообщалось, что в европейской части Российской Федерации во второй декаде июля прогнозируются периоды аномально жаркой погоды.

Ранее врач предупредила о всплеске инфекций из-за дождливого лета.