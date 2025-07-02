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Москвичей предупредили о грозах и новой волне похолодания

Синоптик Позднякова: в Москве ожидаются грозы – тепло надолго не задержится
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Столичный регион постепенно выходит из сырой и холодной погоды, на некоторое время станет заметно теплее, осадки прекратятся. Однако уже 4 июля ожидаются грозы, а к выходным вернется прохладная погода – тепло надолго не задержится, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Завтра, 3 июля, по прогнозу синоптика в Москве и области ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +23…+25 градусов. При этом сохранится северо-западный ветер. Сильных осадков не будет ни ночью в пятницу, ни в субботу, однако днем пройдут кратковременные и умеренные дожди.

«Причем 4 июля днем не исключена гроза. Температура воздуха в пятницу уже будет на уровне +24...+26 градусов», — рассказала Позднякова.

На выходных, по словам синоптика, тепло не удержится. Хотя в воскресенье прогнозируется солнечная и сухая погода, температура воздуха не поднимется выше +20…+22 градусов. К концу первой декады июля может прийти настоящая летняя погода, но как долго она сохранится – пока непонятно, заключила Позднякова.

До этого Гидрометцентр сообщил, что сегодня в Москве ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь. Воздух прогреется до +18...+20 градусов. При этом в ночь на четверг температура опустится до +13градусов. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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