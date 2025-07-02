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СМИ сообщили, что в Азербайджане закроют русскоязычные школы

Oxu.az: в Азербайджане будут постепенно закрывать русскоязычные школы
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Shutterstock/FOTODOM

Власти Азербайджана приняли решение постепенно закрывать русскоязычные школы, сообщает портал Oxu.az. Собеседник РБК, работающий в одной из школ, подтвердил информацию.

По информации портала Oxu.az, родители получили сообщения в WatsApp о том, что школы будут закрывать поэтапно. В ближайшие три года русскоязычные школы перейдут на преподавание на азербайджанском языке.

«Данное решение направлено на укрепление позиций азербайджанского языка как основного языка образования и интеграцию всех граждан в единую образовательную среду», — говорится в публикации.

В Азербайджане работают 340 русскоязычных школ, сообщает портал Mektebgushesi. В 16 из них обучение ведется только на русском. В остальных преподают на двух языках. В них обучаются 150–160 тысяч учеников.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Украина делает все возможное, чтобы спровоцировать Азербайджан на продолжение эмоциональных действий в отношении России.

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

Ранее в России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном.

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