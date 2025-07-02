Суд подтвердил приговор основателю газеты «Листок», осужденному за фейки на Алтае

Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты «Листок», журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за фейки о Вооруженных силах России, россиянин просил оправдать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Верховного суда региона.

«Приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников без удовлетворения. Михайлов просил его оправдать в связи с отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе.

Михайлов так и не признал своей вины.

В августе прошлого года Алтайский суд приговорил Михайлова к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в публичном распространении ложной информации об армии.

Суд установил, что Михайлов в марте и апреле 2022 года опубликовал в сети интернет и в печатном издании ряд записей, «в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения» военной на Украине, таким образом «публично дискредитировал органы государственной власти» и ВС РФ.

Ранее суд заочно приговорил журналиста Анатолия Шария к 15 годам за госизмену.