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Суд подтвердил приговор основателю газеты «Листок», осужденному за фейки на Алтае

Суд подтвердил приговор основателю «Листка» Михайлову, осужденному за фейки о ВС
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СК РФ по Республике Алтай

Коллегия Верховного суда Республики Алтай оставила без изменений приговор основателю газеты «Листок», журналисту Сергею Михайлову, осужденному на восемь лет за фейки о Вооруженных силах России, россиянин просил оправдать его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы Верховного суда региона.

«Приговор оставлен без изменения, доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитников без удовлетворения. Михайлов просил его оправдать в связи с отсутствием состава преступления», — уточнили в пресс-службе.

Михайлов так и не признал своей вины.

В августе прошлого года Алтайский суд приговорил Михайлова к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в публичном распространении ложной информации об армии.

Суд установил, что Михайлов в марте и апреле 2022 года опубликовал в сети интернет и в печатном издании ряд записей, «в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения» военной на Украине, таким образом «публично дискредитировал органы государственной власти» и ВС РФ.

Ранее суд заочно приговорил журналиста Анатолия Шария к 15 годам за госизмену.

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