Основателю алтайской газеты «Листок» дали восемь лет по делу о фейках

Алтайский суд приговорил основателя и обозревателя газеты «Листок» Сергея Михайлова к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в публичном распространении ложной информации об армии. Об этом сообщило управление СК России по региону в Telegram-канале.

Ему также запретили заниматься журналистской и редакционной деятельностью в СМИ, а также администрировать сайты и публиковать обращения в течение четырех лет.

Суд установил, что Михайлов в марте и апреле 2022 года опубликовал в сети интернет и в печатном издании ряд записей, «в которых под видом достоверных сообщений содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения» военной на Украине, таким образом «публично дискредитировал органы государственной власти» и ВС РФ.

В ходе предварительного следствия были проведены комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая (исследование текста с целью установления авторства) и иные судебные экспертизы, заявили в СК.

В ведомстве также утверждают, что следователи получили «неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие причастность фигуранта к совершению инкриминируемого ему преступного деяния».

Как передает РБК, Михайлов вину не признал и заявил в последнем слове в суде, что пишет только то, что считает правдой.

Ранее журналиста Колезева заочно приговорили к 7,5 года колонии.