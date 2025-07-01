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В российском регионе после посадки у самолета обнаружили разрушение пневматика

Aviaincident: после посадки в Коми у борта Ютэйр нашли разрушение пневматика
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

После посадки самолета авиакомпании «Ютэйр» в республике Коми обнаружено разрушение пневматика. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«После осмотра ВС на стоянке было обнаружено разрушение пневматика основной стойки шасси правой», — сказано в сообщении.

Уточняется, что борт летел из Сыктывкара и приземлился на площадку в селе Усть-Цильма.

До этого пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Batik Air совершил сложную посадку в международном аэропорту Сукарно-Хатта под Джакартой. Инцидент произошел 29 июня из-за сильного ветра и ливня.

Воздушное судно с бортовым номером PK-LDJ при заходе на посадку получило значительный крен на правый бок. В результате одно из крыльев лайнера опасно приблизилось к поверхности взлетно-посадочной полосы. На борту находились 141 пассажир, никто не пострадал. Посадка была завершена благополучно, несмотря на экстремальные погодные условия.

Ранее россиянам дали советы по перелетам египетской авиакомпанией, задерживающей рейсы.

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