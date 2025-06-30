Прокуратура начала проверку инцидента с экстренно посаженным самолетом в Вологде

По факту авиационного события с пассажирским самолетом Як-40 в аэропорту Вологды организована проверка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«Вологодская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, после взлета самолет рейса Вологда – Москва был вынужден вернуться в аэропорт по технической причине. Сообщается, что посадка прошла успешно.

Во время инцидента на борту находились 21 пассажир и 4 члена экипажа, среди них никто не пострадал. Задержка рейса не превысила двух часов, в настоящий момент пассажиры направлены в Москву резервным рейсом.

30 июня Telegram-канал Mash писал, что пассажирский самолет Як-40 чуть не разбился из-за аиста в момент взлета в аэропорту Вологды. По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель Як-40. Пилоты воздушного судна на тяге оставшихся двигателей смогли развернуть судно и посадить его в аэропорту вылета.

Ранее российские пилоты на рейсе увидели летящего человека в небе над Москвой.