В Баку рассказали о ходе расследования крушения самолета AZAL возле Актау

Результаты экспертизы по делу о крушении самолета AZAL могут объявить в ближайшее время. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана, пишет РИА Новости.

Подробности рассказал начальник Следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана Неймар Авазов.

«Назначены около 100 экспертиз. Специалисты были командированы в Казахстан, они провели широкие обсуждения. Результаты экспертизы могут быть объявлены в ближайшее время», — сказал он.

Пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в казахстанском Актау утром 25 декабря 2024 года. Лайнер направлялся в Грозный из Баку, незадолго до авиакатастрофы экипаж запрашивал экстренную посадку в Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжить удалось 27 пассажирам и двум членам экипажа.

19 февраля вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев сообщил, что окончательный отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау представят до декабря 2025 года.

Ранее суд разрешил выемку документов по делу о крушении самолета Azerbaijan Airlines.