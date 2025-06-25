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В США пресекли продажу в сексуальное рабство 60 пропавших без вести детей

В США пресекли продажу в сексуальное рабство 60 детей, пропавших без вести
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Fox 13

В штате Флорида (США) сотрудники правоохранительных органов штата завершили операцию «Глаз дракона» по спасению 60 детей, которых преступная группа планировала продать в сексуальное рабство. Об этом сообщает FOX 13.

Полицейские федерального и регионального уровня две недели работали в округах Хиллсборо, Пинеллас и Паско над поиском детей в возрасте от девяти до 17 лет, числившихся в списках пропавших без вести. В операции участвовало более ста человек. Среди найденных детей и подростков несколько девушек оказались беременными. Власти уже заявили, что эти дети родятся свободными.

В рамках операции были задержаны восемь человек, которым предъявлены обвинения в торговле людьми, создании угрозы жизни детей, распространении наркотиков и других преступлениях.

Власти США уже окрестили «Глаз дракона» одной из самых успешных операций по поиску пропавших детей в стране.

Ранее стало известно, что Таиланд отправил в страны гражданства 7 тысяч освобожденных из рабства в Мьянме.

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