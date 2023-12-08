Погиб примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»

Актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», примкнувший в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), скончался после ранения на фронте. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на Киевский академический драматический Театр на Подоле, где с 2008 года служил Кухарский.

Актеру было 42 года. В сентябре артист получил тяжелое ранение. Его семья начала сбор средств на реабилитацию, но лечение не принесло результатов. Кухарский скончался 7 декабря.

В фильмографии актера значатся 38 проектов, в том числе «Майор и магия», «Реквием для свидетеля», «Отряд» и «Колдовская любовь», а также сериалы «Возвращение Мухтара», «Ментовские войны» «Русское лекарство» и многие другие. Последними проектами с участием Кухарского стали «Отторжение» и «Спасти Веру», которые вышли в 2021 году.

До этого украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды украинской армии, заявлял что Киев должен отказаться от идеи присоединения Крыма и Донбасса военным путем, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.