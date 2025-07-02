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Россиян возмутило видео с участием разгневанного чиновника

Жители Вологодской области раскритиковали видео с замгубернатора Жестянниковым
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Жители Вологодской области раскритиковали заместителя губернатора региона Сергея Жестянникова после публикации видео с его участием. Об этом сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Вологжане решили, что вместо работы чиновник занимается собственным пиаром, когда увидели, как он на своем первом совещании в должности замгубернатора «разнес» подчиненных. Жестянников говорил с ними жестко и на повышенных тонах.

«Зачем вы нужны в таком виде, в котором вы есть? Я должен вас видеть ночами, с красными глазами. Вы сюда приходите, сидите и глазками только хлопаете. Вот глазками хлопать теперь не будете, будем работать», — заявил он.

Пользователи интернета, увидев этот ролик, уличили замгубернатора во лжи. Они уверены, что эта запись не случайно оказалась в сети, а является пиар-ходом.

«Первое же совещание вылилось в непонятную пиар-акцию Сережи, детский сад», — гласит один из комментариев.

По данным источников Ura.ru, Жестянникову пытаются создать образ самого губернатора, «второго Георгия Филимонова», который славится «тоталитарным» стилем управления. Также в агентстве сообщили, что нового замгубернатора готовят к избранию в Госдуму в 2026 году от Череповецкого округа.

До этого первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев раскритиковал чиновников за вручение семьям участников СВО «неуместных подарков». По его словам, участились случаи дарения испорченных продуктов или бесполезных бытовых приборов. Журавлев подчеркнул, что это свидетельствуют о бюрократизме и равнодушии.

Ранее чиновнику из Чувашии пришлось извиняться за сына.

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