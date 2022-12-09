«Я с ним очень жестко поговорил». Чиновнику из Чувашии пришлось извиняться за сына

Громкий скандал разгорелся в Чувашии после того, как записанное полгода назад видео попало в сеть. В кадре — сын главы управления Росреестра по республике Чувашия Георгий Татур едет на машине за своей учительницей и называет ее «шлюхой». Сам он утверждает, что записывал ролик «в личных целях». После резонансных публикаций в соцсетях и СМИ молодой человек извинился за «подлый поступок». Извиняться пришлось и его отцу.

В Чебоксарах сын Игоря Татура, главы управления Росреестра по республике Чувашия, устроил слежку за учительницей географии из Кадетского корпуса ПФО. Как пишет издание «Подъем», 18-летний Георгий Татур ехал следом за женщиной на машине и записывал видео, в котором оскорблял педагога:

«Сегодня в нашей программе главная шлюха страны. Единственное, что обидно, я сейчас соляру трачу на эту шлюху. У нее нет мужика, который будет ее банально возить. Какой же надо быть уродливой мразью», — сказал молодой человек.

Ролик, снятый полгода назад, попал в соцсети и вызвал широкий общественный резонанс.

Татур-младший объяснил, что снимал видео для личного пользования и не знает, как оно оказалось в интернете. Позднее он записал еще один ролик — с извинениями перед учительницей. В этом видео Георгий, называющий себя подростком, утверждает, что повел себя недостойно якобы из-за плохой оценки.

Он назвал свой поступок «подлым и низким», а все сказанное им ранее «не имеющим ничего общего с действительностью».

В пятницу, 9 декабря, Татур-младший рассказал «Газете.Ru», что хотел бы лично извиниться перед педагогом за свой поступок. Он признал, что конфликт произошел не только из-за оценок, но и из-за недопонимания между ними:

«Я был бы очень рад прояснить всю ситуацию для ваших читателей. По поводу учительницы — поговорить лично с ней, увы, у меня не получилось. Простила ли она меня, вопрос остается открытым, поскольку никакого ответа я не получил. Кадетский корпус я закончил около полугода назад. Я хотел бы лично извиниться, если будет такая возможность.

Преследование — это то, что не совсем является достоверным. Да, я ехал за такси, но не за конкретным человеком. Я понятия не имел, сидит там преподаватель или нет.

Я говорил неправильные вещи в ее сторону, однако конкретно слежкой я не занимался. Вообще это был конфликт двоих людей, который вынесли за рамки… двоих людей. Я не могу сказать, что дело было только в оценках, скорее наш конфликт был из-за того, что ей показалось, что я где-то себя неправильно повел, где-то мне показалось, что преподаватель неправильно повел себя по отношению ко мне», — пояснил он.

«Вседозволенность, которая идет из семьи»

По мнению Татура-младшего, большинство школьников хотя бы раз недолюбливали своего учителя, а конкретно на эту ситуацию обратили внимание из-за должности его отца:

«Будем честны, абсолютно каждый, кто учился в школе, недолюбливал своего преподавателя. Я не пытаюсь оправдаться в том, что видео, которое попало в сеть, имеет правильный посыл, напротив, я говорю о том, что ничего умного я там не говорил. Однако инфоповод, который сейчас гуляет по всей стране, был «высосан из пальца», посмотрите на это объективно. Все в своих заголовках упоминают конкретно должность моего папы, никто еще не написал «подросток», «молодой человек» и т.д.

Все заострили внимание именно на должности, из-за этого люди так реагируют», — отметил молодой человек.

В свою очередь, отец юноши Игорь Татур рассказал, что «жестко поговорил с сыном и тоже принес искренние извинения учительнице», написав ей SMS.

«Понятно, что это все нездорово, и неожиданно для нас все было. Такое мальчишеское дурачество, хотя, в принципе, уже взрослые люди, должны были понимать, что делают.

Я с сыном очень жестко поговорил. Он все понял. Парень-то неглупый, всегда воспитывали его в понимании, что уважать надо людей и т.д.

Он и на флот ездил. Но вот так получилось. Вчера извинения он свои принес учительнице. Я тоже sms написал ей с извинениями… Ни в коей мере он не имел права обзывать ее. Я искренне принес извинения. И что дальше, пока не представляю. Она пока мне не ответила. Тем не менее, урок ему на всю жизнь. Надо всегда себя вести уважительно по отношению к людям. Будет уважение к людям — будет уважение к тебе», — заключил глава управления Росреестра по Чувашии.

На ситуацию обратили внимание и в региональном министерстве образования. В ведомстве порекомендовали усилить профилактику «буллинга, сталкинга и шутинга», а также осудили неэтичное поведение по отношению к педагогам и «вседозволенность, которая идет из семьи».