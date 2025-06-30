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В Госдуме возмутились неуместными подарками семьям СВО

Депутат Журавлев назвал неуместные подарки семьям бойцов СВО плевком в душу
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru резко осудил практику вручения семьям участников СВО неуместных подарков от чиновников.

По его словам, случаи дарения испорченных продуктов или бесполезных бытовых приборов свидетельствуют о бюрократизме и равнодушии.

Парламентарий назвал такой подход «плевком в душу», подчеркнув, что чиновникам проще формально отчитаться о врученных подарках, чем реально помочь семьям.

«Хватит раздавать бесполезные микроволновки! Надо говорить с людьми, слушать их», — пояснил Журавлев.

Депутат настаивает на необходимости адресной помощи: одним семьям могут требоваться продукты, другим — вещи или медицинская помощь. Он подчеркнул, что речь идет не просто о материальной поддержке, а о проявлении уважения к подвигу военнослужащих.

Ранее в Госдуме оценили слова коллеги Соловьева, призвавшего жен терпеть побои от бойцов с ПТСР.

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