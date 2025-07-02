Московский суд оштрафовал онлайн-школу Skyeng

Суд в Москве привлек к административной ответственности онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города в своем Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что при проведении мониторинга сайта онлайн-школы Skyeng было установлено, что договор об оказании платных услуг не соответствует требованиям законодательства.

«Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — говорится в сообщении суда.

В июне этого года Верховный суд России постановил, что граждане имеют право вернуть деньги за онлайн-обучение, если курс оказался некачественным или не соответствует заявленным условиям.

Поводом для рассмотрения стало дело жителя Москвы, который оплатил годовой онлайн-курс за 300 тысяч рублей. Он успел пройти 62 из 151 урока, но затем заявил, что информация не представляет для него ценности, материал не эксклюзивен, не соответствует рекламе, а качество видеозаписей оказалось низким. Он потребовал вернуть деньги, однако продавец не ответил на претензию, а суды трех инстанций отказали в удовлетворении иска.

Суд встал на сторону потребителя и напомнил, что клиент вправе отказаться от услуг в любой момент, оплатив только фактически понесенные расходы исполнителя.

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