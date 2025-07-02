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«Потом будет поздно»: собаководам напомнили о важности дрессировки щенков

Кинолог Голубев: щенка нужно начинать воспитывать с первого дня появления в доме
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Щенка необходимо начинать дрессировать с первых дней его появления в доме. Такой совет в интервью РИАМО дал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Потом будет поздно, подчеркнул он.

«Безусловно, сперва речь идет о базовых вещах: собака должна научиться командам «Фу», «Нельзя», «Ко мне», знать, где ее место для отдыха и туалет. Питомца проще научить чему-то именно в раннем возрасте. В это же время проходит процесс социализации, который важно не упустить», — отметил эксперт.

По его словам, все, что было заложено в щенка, формирует его во взрослом возрасте. Подросшую собаку при этом намного сложнее обучить чему-то новому.

Кинолог также обратил внимание, что начинающие собаководы зачастую невольно приучают щенков к неправильному поведению, поскольку не знают, как воспитывать питомца.

В качестве примера он привел лай собаки на звонок в дверь. В данном случае хозяин чаще всего пытается успокоить щенка, берет его на руки или отвлекает лакомством, однако это ошибка. Эксперт пояснил, что животное будет и дальше лаять на дверь в ожидании того, что люди обратят на него внимание и дадут угощение.

Ранее кинолог раскрыл, как собаки реагируют на лай и рычание человека.

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