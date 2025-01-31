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Кинолог раскрыл, как собаки реагируют на лай и рычание человека

Кинолог Голубев: собака может испугаться человеческого лая
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Depositphotos

Реакция собаки на лай или рычание человека может быть непредсказуемой и даже небезопасной. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Он посоветовал общаться с питомцем привычным для него способом — с помощью ранее изученных команд.

«Собака не способна воспринимать человеческую речь. Она реагирует на интонацию и на ранее изученные команды, которые ассоциируются с определенным действием. Если хозяин вдруг начнет рычать или лаять, питомец может удивиться, внимательно смотреть на владельца, залаять или зарычать в ответ и даже попытаться защитить себя», — объяснил Голубев.

Он добавил, что для собаки важно, чтобы рядом с ней находился надежный и предсказуемый хозяин.

Кинолог, создатель приюта списанных служебных собак «Гвардия» Сергей Фокин до этого рассказал, как выстроить доверительные отношения с собакой. По его словам, хозяин должен быть для питомца вожаком.

Помимо этого, эксперт посоветовал не наказывать животное за плохое поведение, а объяснять, как нельзя делать, чтобы не нарушить доверие. Для этого нужно пройти курс дрессировки и обучить собаку командам.

Ранее кинолог дал советы по воспитанию щенка.

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