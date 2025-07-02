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Облачная и теплая погода ожидается в Москве в среду

Гидрометцентр: облачность и до 20°С тепла ожидается в Москве в среду
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Алексей Майшев/РИА Новости

В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой дождь в среду, 2 июля. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Воздух прогреется до +18...+20°С. При этом в ночь на четверг температура опустится до +13°С. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс +16...+21°С. В ночь на четверг там похолодает до +10°С.

До этого Гидрометцентр РФ прогнозировал, что в Москве и Подмосковье начнется постепенное потепление. В метеорологической службе указали, что после нескольких дней осенней погоды 2 июля воздух в столице прогреется до +20°C, а в области — до +21°C. При этом сообщается, что местами будет лить дождь и ветер до 15 м/с.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что купальный сезон в Москве на следующей неделе не наступит. Он отметил, что в Москве сейчас температура воды достигает всего +17°C. Между тем купальный сезон в столице прервался, когда температура воды была +20...+22°C. На следующей же неделе температура в водоемах не поднимется даже до +20°C.

Ранее синоптик рассказал о двойном антирекорде в Москве.

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