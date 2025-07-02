Россиянам рассказали, как защитить стационарные телефоны от мошенников

Мошенники начали звонить россиянам на стационарные телефоны, куда их «выдавливают» из-за ограничений, принимаемых операторами мобильной связи. Городские телефоны в итоге оказались более беззащитны, так как их владельцы не получают предупреждений о спаме, рассказал НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мошеннические звонки на мобильные телефоны отслеживает система «Антифрод». Причем некоторые операторы распространяют такие услуги и на стационарную связь – например, МТС и МГТС, отметил эксперт.

«В их случае такие звонки просто не проходят, потому что система работает на все номера. У кого-то такой системы нет, но и проблема не такая большая. На городские номера не так часто звонят, пользуется ими небольшой процент населения», — считает Муртазин.

Различные меры борьбы с мошенниками позволили значительно снизить количество их звонков. Так, на стационарные телефоны они переходят, потому что их туда «выдавливают», перекрывая кислород, пояснил аналитик. Главным фактором он назвал невозможность мошенников получить номера, с которых они могут звонить россиянам.

«Количество мошеннических звонков снизилось, количество успешных таких звонков снизилось еще больше»,— заключил Муртазин.

До этого зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов рассказал, что мошенники успели связаться с каждым жителем России, имеющим телефон, некоторым гражданам они звонили даже десятки раз. На этом фоне россияне становятся осторожнее и подозрительнее. Так, если раньше граждане соглашались на решение каких-то бытовых вопросов – например, пройти социологический опрос, то сегодня все знают, что это один из инструментов преступников. Использовать такой разговор они могут как для выманивания данных, так и для записи голоса.

Ранее Буланова раскрыла секреты борьбы с телефонными мошенниками.