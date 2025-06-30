«Сумели отбиться»: мошенники хотя бы раз позвонили каждому россиянину

Мошенники успели связаться с каждым жителем России, имеющим телефон, некоторым гражданам они звонили даже десятки раз. На этом фоне россияне становятся осторожнее и подозрительнее, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«С каждым человеком в России, у которого есть мобильный телефон, связывались мошенники, но с различным результатом. Кто-то попадался на их уловки, перечислял какие-то деньги, некоторые сумели отбиться», — отметил депутат.

По его словам, россияне в такой ситуации становятся более подозрительными. Так, если раньше граждане соглашались на решение каких-то бытовых вопросов – например, пройти социологический опрос, то сегодня все знают, что это один из инструментов преступников. Использовать такой разговор они могут как для выманивания данных, так и для записи голоса.

«Правило не разговаривать с незнакомцами становится все более актуальным», — заключил парламентарий.

Напомним, в МВД до этого предупредили, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников, призвав использовать карту только для расходов. Основные сбережения нужно хранить на сберегательных счетах или вкладах — кроме более сложного доступа, там они защищены государственным страхованием, подчеркнули правоохранители.

Ранее эксперты назвали способы распознавания мошенников.