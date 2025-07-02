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«Отличу в два счета!»: Буланова раскрыла секреты борьбы с телефонными мошенниками

Певица Буланова призналась, что ей часто звонят телефонные мошенники
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Татьяна Буланова рассказала, что ей часто звонят телефонные мошенники. В беседе с Общественной Службой Новостей она отметила, что ей удается избежать последствий, так как она научилась отличать их от настоящих представителей официальных ведомств и изучила основные схемы обмана.

Игнорировать звонки с незнакомых номеров певица не может – по ее словам, часто ей звонят по работе люди, номера которых у нее нет -— например, представители площадок, где она будет выступать.

«Естественно, я не смогу отказаться от общения. Среди таких незнакомцев часто попадаются мошенники. И я их уже научилась отличать от настоящих представителей МВД и иных госорганов», — сообщила звезда.

Она пояснила, что уже усвоила самые важные правила: полицейские не будут связываться с обычными гражданами, представители Центробанка не интересуются деньгами россиян, а номера мобильных телефонов бессрочные и не нуждаются в продлении. По словам Булановой, аферисты в разговоре с ней быстро понимают, что ничего не добьются.

«Нельзя вестись на эти уловки, лучше не отвечать незнакомцам — и деньги будут в сохранности, и ваше эмоциональное состояние не пострадает», — подчеркнула артистка, добавив, что сама может в два счета отличить аферистов и даже обучает этому близких.

До этого эксперты платформы «Мошеловка» выделили среди главных угроз мошенников сбор денег на несуществующее благоустройство дворов, продажу поддельных билетов на фестивали и концерты, а также фиктивные предложения о «гарантированном» поступлении в учебные заведения. Также в жаркую погоду активизируются схемы с навязчивыми услугами по ремонту кондиционеров. Дополняют картину июльских мошенничеств сомнительные фитнес-абонементы по завышенным скидкам, а также «бесплатные» экскурсии, которые заканчиваются принудительными покупками.

Ранее Татьяна Буланова попала в книгу рекордов.

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