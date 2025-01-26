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Кинолог дал совет по воспитанию щенка

Кинолог Голубев: характер собаки наиболее стабилен в возрасте 3-7 лет
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Melinda Nagy/Shutterstock/FOTODOM

Собаки, как и люди, с возрастом меняются не только внешне и физиологически, но и изменяются их повадки, активность, привычки. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«По мере взросления определенные черты характера у собаки могут становиться более заметными. Кроме того, снижается активность, и ваш неугомонный щенок превращается в зрелую, более спокойную собаку», — рассказал собеседник агентства.

Кинолог добавил, что поведение молодых собак может заметно отличаться от поведения пожилых животных. В качестве примера Голубев отметил, что в молодом возрасте собаки активные, энергичные, что не всегда остается у пожилых питомцев.

Эксперт пояснил, что щенки, буквально, пробуют мир «на зуб», с интересом изучая окружающий их мир, знакомятся с людьми и животными, учатся взаимодействовать с ними, проявляя свой характер и «прощупывая, что можно, а что нельзя». Голубев посоветовал уделить большое внимание социализации и воспитанию щенка, поскольку в этом возрасте у собаки формируются характер и базовые привычки, которые останутся с ней до старости.

Собеседник агентства указал, что примерно к двум-трем годам формирование характера у питомца полностью завершится. Собаки становятся не такими активными, как в щенячьем возрасте, их поведение, как правило, можно предугадать.

До этого Голубев рассказал, что плохой аппетит у собаки может быть вызван как простой усталостью, так и серьезными заболеваниями, требующими немедленного вмешательства. Если со здоровьем питомца все в порядке, эксперт посоветовал обратить внимание на его психологическое состояние.

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