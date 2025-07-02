Двух мужчин осудили за похищение жителя Югры ради полумиллиона рублей

В ХМАО суд вынес приговоры похитителям, которые вывезли жертву в лес и избили

В Югре вынесли приговор двух мужчинам, которые похитили человека ради полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщников судили за похищение и вымогательство с применением насилия. Их приговорили к шести и семи годам колонии строгого режима.

«Наказание они будут отбывать в исправительных колониях строгого режима», — говорится в сообщении.

Преступление произошло в сентябре 2024 года. Злоумышленники насильно усадили жителя Мегиона в машину и вывезли в лес. Там они стали избивать потерпевшего и потребовали у него 500 тыс. рублей.

Мужчина смог сбежать от похитителей на парковке. Там он увидел полицейский автомобиль, разбил стекло в машине нападавших, выбрался через него и попросил правоохранителей о помощи.

Ранее россиянин попытался похитить девушку, которая не хотела выходить за него замуж.