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Россиянин пытался похитить девушку, которая не хотела выходить за него замуж

В Башкирии будут судить юношу, который пытался украсть невесту
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Следком Башкирии

В Кушнаренковском районе Башкирии 19-летняя девушка стала жертвой похищения, ее выкрали двое приятелей, из-за того, что она отказалась выходить замуж. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в мае этого года обвиняемый решил похитить 19-летнюю девушку, чтобы жениться на ней. Вместе с 22-летним знакомым он затолкал возвращавшуюся домой с учебы «невесту» в машину и увез в Уфу. Оттуда похищенную девушку на другой машине повезли в Туймазинский район. Похитители остановились на трассе из-за поломки автомобиля.

«В этот момент к месту прибыл патруль ГИБДД. Девушка воспользовалась ситуацией и позвала на помощь, сообщив о похищении. Полицейские освободили потерпевшую и задержали мужчин», — сообщили в СК.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело. Известно, что один из обвиняемых находится в розыске за пьяное вождение.

До этого россиянка пыталась похитить мужа и насильно сдать его в реабилитационный центр из-за развода. Обвиняемая была недовольна бракоразводным процессом и разделом имущества. К делу она привлекла четверых знакомых. Подельники напали на мужчину на парковке около торгового центра. Потерпевшего избили и насильно затолкали в машину, где заковали его в наручники. Очевидцы произошедшего вызвали полицию, похищенного удалось освободить.

Ранее женщина не смогла смириться с расставанием и похитила жену своего бывшего.

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