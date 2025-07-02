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В Петербурге подростка задержали за угрозы с пистолетом в адрес незнакомца

В Петербурге подросток с пистолетом угрожал врачу за замечание о шуме
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Shutterstock

Подросток угрожал пистолетом врачу в Санкт-Петербурге и оказался в психбольнице. Об этом сообщает портал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел у кафе «Шаверма» на Новоизмайловском проспекте, где молодые люди шумно проводили время ночью 1 июля. 36-летний терапевт частной клиники проходил мимо и сделал замечание нетрезвой компании. Один из подростков отреагировал агрессивно — достал пистолет и стал угрожать взрослому. Тот обратился в полицию.

Правоохранители установили личность злоумышленника по камерам и задержали сутки спустя. Им оказался 15-летний петербуржец, который нигде не учится и не работает. Несовершеннолетний продолжал себя неадекватно вести, поэтому его поместили в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце июня пьяный пациент едва не оторвал палец медику, пытавшемуся оказать ему помощь. При посадке в машину 33-летний петербуржец внезапно схватил фельдшера за палец и сильно дернул. Медику понадобилась помощь его коллег, у него диагностировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги. Нападавший также попал в больницу.

Ранее неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза.

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