На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза

Во Владимире неадекватный пациент напал на врача и повредил ему глаза
close
Telegram-канал ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ

Во Владимире пациент напал на врача-эндоскописта, у медика пострадало зрение. Об этом сообщает Telegram-канал «Врач эндоскопист».

Инцидент произошел в одной из городских клиник во время приема. Неадекватный пациент совершил нападение на врача и повредил ему глаза. Медик временно потерял зрение.

В данный момент зрение пострадавшего врача восстанавливается. Отмечается, что нападавший имел славянскую внешность. Предположительно, у него имеются проблемы с психикой. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

До этого пациент, общавшийся с невидимым Владом, внезапно напал на врача в новосибирском травмпункте во время осмотра. По словам бойцов ГБР, задержавших агрессора, мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ.

Ранее в Нижегородской области мужчина избил врача в больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами