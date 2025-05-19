Неадекватный пациент напал на врача в российском городе и повредил ему глаза

Во Владимире неадекватный пациент напал на врача и повредил ему глаза

Во Владимире пациент напал на врача-эндоскописта, у медика пострадало зрение. Об этом сообщает Telegram-канал «Врач эндоскопист».

Инцидент произошел в одной из городских клиник во время приема. Неадекватный пациент совершил нападение на врача и повредил ему глаза. Медик временно потерял зрение.

В данный момент зрение пострадавшего врача восстанавливается. Отмечается, что нападавший имел славянскую внешность. Предположительно, у него имеются проблемы с психикой. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

До этого пациент, общавшийся с невидимым Владом, внезапно напал на врача в новосибирском травмпункте во время осмотра. По словам бойцов ГБР, задержавших агрессора, мужчина мог находиться под воздействием неустановленных веществ.

Ранее в Нижегородской области мужчина избил врача в больнице.