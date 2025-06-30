На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пьяный пациент попытался оторвать палец фельдшеру скорой помощи в Петербурге

В Петербурге пациент едва не оторвал палец медику, пытавшемуся оказать помощь
close
Haggardous50000/Shutterstock/FOTODOM

Пьяный пациент едва не оторвал палец фельдшеру скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Конкретно.ру» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел утром 29 июня у дома на Замшиной улице. Бригаду скорой вызвали туда из-за лежащего на земле мужчины. Как оказалось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но был способен проявлять агрессию.

При посадке в машину 33-летний петербуржец внезапно схватил фельдшера за палец и сильно дернул. Медику понадобилась помощь его коллег. В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена у него диагностировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги.

Нападавшего, по данным портала, доставили в Елизаветинскую больницу.

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами