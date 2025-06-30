Пьяный пациент попытался оторвать палец фельдшеру скорой помощи в Петербурге

Пьяный пациент едва не оторвал палец фельдшеру скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Конкретно.ру» со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел утром 29 июня у дома на Замшиной улице. Бригаду скорой вызвали туда из-за лежащего на земле мужчины. Как оказалось, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, но был способен проявлять агрессию.

При посадке в машину 33-летний петербуржец внезапно схватил фельдшера за палец и сильно дернул. Медику понадобилась помощь его коллег. В НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена у него диагностировали внутрисуставной перелом мизинца правой руки со смещением отломков и вывих ногтевой фаланги.

Нападавшего, по данным портала, доставили в Елизаветинскую больницу.

Ранее в Тюмени на видео попало жестокое избиение врача в местной больнице.