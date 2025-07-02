В Могилеве задержали россиянина, обвиняемого в похищении директора

«78»: подозреваемого в похищении человека из Ленобласти нашли в Белоруссии

В белорусском Могилеве задержали 34-летнего уроженца Ленинградской области, который находился в федеральном розыске по обвинению в похищении человека. Об этом сообщил «78» источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, в 2014 году мужчина вместе с сообщниками напал на генерального директора петербургской оборонной компании. Фирма занимается производством вооружения для авиации, флота и сухопутных войск. Злоумышленники угрожали жертве оружием, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Некоторое время мужчину удерживали силой.

В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Россию.

До этого спецслужбы Белоруссии провели операцию по срыву плана атаки энергетических объектов республики, в том числе атомной электростанции. По имеющейся информации, группа диверсантов, проходившая подготовку заграницей, намеревалась совершить нападение с применением беспилотников.

Ранее в Белоруссии и России задержали участников международной наркосети.