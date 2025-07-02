В Белоруссии и России задержали участников международной наркосети

Белорусские и российские правоохранители провели совместную операцию, во время которой удалось накрыть подпольную нарколабораторию в России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

По данным ведомства, лабораторию организовали трое иностранцев. В ходе обысков нашли оборудование, 150 литров прекурсоров, 7 кг мефедрона и более 2 кг наркотика Альфа-PVP.

Кроме того, в Минске сотрудники отдела наркоконтроля задержали 23-летнего гражданина России, которого подозревают в участии в логистической цепочке по распространению психотропных веществ. Как сообщили в МВД, в съемной квартире и в тайниках, устроенных задержанным, нашли свыше 16 килограммов мефедрона и более 21 килограмма Альфа-PVP.

Молодой человек признался, что прибыл в Белоруссию с целью наладить сбыт наркотиков, получая оптовые партии из стран ЕС и расфасовывая их для закладок.

Также были задержаны трое белорусов — житель Минска и двое мужчин из города Поставы Витебской области. Они, по информации МВД, планировали размещать закладки с разовыми дозами наркотиков. Против задержанных возбудили уголовные дела.

Ранее российские таможенники пресекли ввоз крупной партии наркотиков из Италии.