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В Удмуртии вынесли приговор женщине за финансирование украинских организаций

Верховный суд Удмуртии осудил женщину за финансирование украинских НКО
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Telegram-канал Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Верховный Суд Удмуртии оставил в силе приговор 25-летней жительнице Ижевска, признанной виновной в финансировании украинских организаций, запрещенных в России. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По данным суда, женщина перевела 17 тыс. рублей в 2022—2023 годах религиозным центрам «Возрождение» Владимира Мунтяна, чья деятельность признана угрозой безопасности РФ.

Первоначально Октябрьский районный суд назначил ей 240 часов обязательных работ, учтя смягчающие обстоятельства: признание вины, помощь следствию и уход за родственниками-инвалидами. Мобильный телефон, использованный для переводов, вернули владелице.

Однако прокуратура потребовала ужесточить наказание: конфисковать телефон и зачесть время в СИЗО. Тем не менее апелляционная коллегия Верховного суда Удмуртии изменила приговор лишь формально, сохранив прежнюю меру наказания.

До этого Апелляционный военный суд утвердил приговор Тихоокеанского флотского военного суда в отношении мигранта, проживающего на Камчатке, которого обвиняли в финансировании сирийских террористов.

Ранее в Челябинске 43-летний безработный финансировал террористов и получил срок 10 лет.

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