В Госдуме раскрыли, как в России будет проходить целевой набор мигрантов

В России предлагают ввести механизм целевого набора мигрантов, по которому специалистов будут приглашать в соответствии с потребностями предприятий. При этом сами компании будут нести ответственность за работника-мигранта, что включает в себя уплату налогов, регистрацию, контролируемые въезд и выезд. По мнению депутата Госдумы Ярослава Нилова, это правильный подход, который позволит закрыть дефицит в определенных кадрах.

Сегодня зарубежных специалистов подбирают частные агентства. Они, в том числе, помогают предпринимателям оформить квоту, трудовую визу на мигранта, что становится гарантией отъезда работника.

«Бизнес ответственно подходит к тому, как живут и ведут себя иностранные работники. Никто не слышал, чтобы индусы на кого-то напали, а граждане других государств каждый день появляются в криминальной хронике», — пояснил депутат в беседе с RT.

Чтобы избежать депортации, жители стран, входящих в ЕАЭС, оформляют патенты на работу и в течение двух месяцев пытаются трудоустроиться, однако России в таком количестве иностранные работники не нужны, заявил парламентарий. На этом фоне логично использовать предложенный правительством механизм, который предполагает приглашение только тех специалистов, в которых предприятия действительно нуждаются.

«Такое регулирование с приглашением иностранцев по запросу — это нормально, если экономика ощущает в этом потребность», — заключил депутат.

Напомним, иностранные граждане из безвизовых стран теперь могут заранее пройти биометрическую регистрацию для въезда в Россию через мобильное приложение – такой эксперимент начал действовать во всех пунктах пропуска через государственную границу. Для оформления необходимо предоставить фотографии и биометрические данные, а также указать цель визита в заявлении. Система позволяет пройти процедуру до пересечения границы, что должно упростить процесс въезда.

Ранее стало известно, что некоторых мигрантов в РФ хотят освободить от экзамена по русскому языку.