Некоторых мигрантов в РФ хотят освободить от экзамена по русскому языку

ТАСС: мигрантов, работающих по квоте, могут освободить от экзамена по русскому

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки, которые освобождают трудовых мигрантов, прибывших в РФ по квоте, от экзамена по русскому языку. Об этом пишет ТАСС.

Проект поправок в статью 15 и статью 18 закона «О правовом положении иностранных граждан» разработало Минобрнауки. Документ освобождает от сдачи экзаменов тех мигрантов, чье разрешение на работу оформлено в рамках квоты, установленной правительством. Кроме экзамена по русскому они также будут освобождены от проверки знаний по истории и основам российского законодательства.

По данным агентства, на 2025 год правительством установлена квота в количестве 234 958 разрешений для трудовых мигрантов.

С 2014 года иностранцы, которые хотят получить рабочий патент, вид на жительство и гражданство РФ, обязаны сдать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны.

С апреля этого года в России также вступили в силу новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь они должны сдавать экзамен на знание русского языка, иначе их не зачислят в российскую школу.

14 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин подвел первые итоги этого экзамена. По его словам, из 1762 записавших на тестирование детей 81% было отказано в принятии документов. Всего до экзамена допустили 335 человек, из них сдавать пришли только 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27.

Володин подчеркнул, что такие итоги показывают, что депутаты Госдумы поступили правильно, когда поддержали закон о тестировании детей-мигрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Рособрнадзоре заявили о мерах к родителям детей-мигрантов, не сдавших экзамен по русскому.