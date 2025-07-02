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Генконсульство РФ прокомментировало эвакуацию отелей в Турции

Генконсульство РФ: обращений от россиян об эвакуации из отелей в Турции не было
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Murat Kocabas/Global Look Press

Посольство РФ в Турции не получало обращений от россиян в связи с лесными пожарами, также данных об эвакуации из отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство в Анкаре.

«В целом ряде районов, находящихся на побережье Эгейского и Средиземного морей, сохраняется серьезная пожароопасная обстановка. Возникают новые очаги возгорания. Местные власти продолжают вести активную борьбу со стихией с использованием воздушных и наземных средств», — уточнили в российском посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что международный аэропорт в Измире работает в штатном режиме, а также призвали россиян быть осторожными, внимательно следить за складывающейся обстановкой.

В посольстве также разъяснили вопрос с платежной системой Letim в Турции.

«Посольство не получало обращений от россиян по проблемам с платежной системой Letim в Турции», — рассказали в российском диппредставительстве в Анкаре.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X в конце июня сообщил, что в Турции из-за масштабных лесных пожаров эвакуировали более 50 тысяч жителей. По его словам, пожары охватили провинции Измир, Биледжик и Хатай. Людей вывозили в безопасные районы. Особенно сложная ситуация сложилась в Измире, на побережье Эгейского моря. Для тушения огня привлекли 14 вертолетов, четыре самолета и больше тысячи спасателей, уточнил министр сельского хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

Ранее в Letim прокомментировали работу сервиса.

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