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В Letim прокомментировали работу сервиса

Letim: функции сервиса доступны, есть перебои с доставкой карт в Турции
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Murad Sezer/Reuters

Финансовые функции турецкого платежного сервиса Letim, популярного в том числе среди российских туристов, работают, есть трудности с доставкой карт клиентам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на клиентскую службу сервиса.

В заявлении отмечается, что доставка карт в Турции недоступна из-за нагрузки в летний период и по логистическим причинам. Таким образом в Letim прокомментировали информацию о сбоях в работе сервиса.

В публикации отмечается, что доставка карт будет восстановлена в ближайшее время, а проблемы, упомянутые в СМИ, не соответствуют действительности.

До этого в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что приложение Letim в Турции работает, оплата у россиян проходит, проблем нет.

1 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что платежная система Letim стала недоступна в Турции для россиян. По словам туристов, они не могут войти в приложение, снять деньги в турецких банкоматах, а также не могут пополнить счет с российских карты. Новые пользователи жалуются, что не могут пройти регистрацию на этапе идентификации лица, приложение просто не работает.

Ранее сообщалось, что банки Турции перестанут выдавать карты MasterCard.

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