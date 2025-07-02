Названы правила, которые помогут собакам справиться со страхом перед незнакомцами

Лай, рычание и укусы могут быть признаками страха собаки перед незнакомыми людьми, чтобы исправить это, важно не форсировать контакт. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

«Не позволяйте даже «милому ребенку» гладить пса, если тот чувствует себя неуверенно. И сами не пытайтесь утешать испуганное животное лаской — оно может воспринять это как подтверждение опасности», — отметили в сообщении.

Кроме того, эксперты посоветовали избегать многолюдных мест, гулять в спокойное время суток и стараться хвалить собаку, если она не реагирует на незнакомца на расстоянии. Кроме того, можно увеличить нагрузку, потому что обучающие игры и физическая активность укрепят уверенность. Если справиться самостоятельно не получится, можно подключить специалиста.

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ходе исследования, с которым ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

Ранее кинологи объяснили, почему собака может бояться незнакомцев.