Кинологи объяснили, почему собака может бояться незнакомцев

Страх собак перед незнакомыми людьми может быть связан не только с жестокостью, но и с условиями раннего развития и социализации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных кинологов.

По их словам, речь может идти о нехватке контакта с людьми в детстве, негативном опыте, например, навязчивых ласках, а также природной тревожности или чувствительной психике.

Признаками страха могут выступать напряженность, пристальное наблюдение за человеком, прижатый хвост, вставшая дыбом шерсть, лай, агрессия и не только.

«Обратите внимание, кто именно вызывает страх: пожилые, мужчины, дети, люди с тростью или в очках? Это поможет точнее подобрать упражнения», — добавили в сообщении.

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ходе исследования, с которым ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

Ранее были названы самые комфортные города России для жизни с собакой.