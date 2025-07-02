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Названы самые комфортные города России для жизни с собакой

2ГИС Про: Москва стала самым комфортным городом России для жизни с собакой
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Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Москва является лидером в России по уровню комфорта для жизни с собакой. Это показало исследование сервиса геоаналитики 2ГИС Про, которое есть в распоряжении «Москвы 24».

По данным специалистов, 88% опрошенных жителей столицы живут в 15 минутах ходьбы от хотя бы одной ветклиники, зоомагазина, площадки для выгула собак и дог-френдли заведения общепита. Среди районов-лидеров они выделили Тверской, Таганский и Дмитровский, а также Проспект Вернадского, Братеево и Новогиреево.

«На втором месте расположился Екатеринбург, где в 15-минутной пешей доступности от необходимой инфраструктуры живут 47% горожан. Третьим стал Красноярск (45%)», — отметили в исследовании.

Однако, согласно исследованию, Москва занимает третье место по количеству кафе и ресторанов, куда можно зайти с питомцем, — 13,7%. На первом и втором оказались Краснодар (18,9%) и Санкт-Петербург (17,6%).

Аналитики ЮKassa и «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» в ходе исследования, с которым ознакомилась «Газета.Ru», выяснили, сколько россияне тратят на содержание таких домашних животных. Главный вывод — владельцы собак стали осознаннее подходить к базовым тратам и приобретать больше дополнительных услуг для своих питомцев.

Ранее ученые совершили прорыв в диагностике эпилепсии у собак.

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