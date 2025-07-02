Россиянам назвали способ, который избавит от жирных пятен на одежде

Соль поможет избавиться от жирных и маслянистых пятен на одежде. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Прежде всего они посоветовали взять чистую ткань и промокнуть пятно, чтобы удалить как можно больше масла. После этого нужно равномерно распределить соль на пятне и оставить на 5-10 минут. Далее стоит легкими движениями потереть пятно солью и постирать с использованием моющего средства.

«Соль — это природный абсорбент, который отлично впитывает жир, не повреждая ткань. Благодаря своей текстуре она идеально захватывает жирные молекулы, которые не так легко выводятся обычной водой», — отметили в сообщении.

До этого специалисты говорили, что соль можно добавлять в стиральную машину перед загрузкой белья, чтобы эффективно удалить пятна, восстановить цвет ткани и улучшить результат стирки. В частности, она позволит удалить пятна вина. Для этого нужно посыпать пятно толстым слоем соли, замочить вещь в холодной воде на полчаса и постирать как обычно. Кроме того, с помощью этого компонента можно отстирать пятна крови, пота и ржавчины.

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