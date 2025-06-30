На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали о пользе соли для стирки вещей

Pravda.Ru: соль поможет восстановить цвет ткани при стирке
close
LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Соль можно добавлять в стиральную машину перед загрузкой белья, чтобы эффективно удалить пятна, восстановить цвет ткани и улучшить результат стирки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных специалистов.

В частности, она позволит удалить пятна вина. Для этого нужно посыпать пятно толстым слоем соли, замочить вещь в холодной воде на полчаса и постирать как обычно. Кроме того, с помощью этого компонента можно отстирать пятна крови, пота и ржавчины.

«Добавьте одну столовую ложку соли в отсек для моющего средства. Это поможет сохранить яркость ткани. Соль — это простое и доступное средство, которое может значительно улучшить качество стирки», — добавили в сообщении.

Ученые до этого говорили, что для обычной загрузки белья в стиральную машинку достаточно использовать только две столовые ложки порошка. По их словам, многие люди добавляют слишком много средства. Они отметили, что на многих упаковках рекомендуют использовать целый колпачок порошка с горкой, однако, в этом нет необходимости.

Ранее россиянам назвали средство, которое поможет очистить плиту и холодильник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами