Россиянам рассказали о пользе соли для стирки вещей

Соль можно добавлять в стиральную машину перед загрузкой белья, чтобы эффективно удалить пятна, восстановить цвет ткани и улучшить результат стирки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных специалистов.

В частности, она позволит удалить пятна вина. Для этого нужно посыпать пятно толстым слоем соли, замочить вещь в холодной воде на полчаса и постирать как обычно. Кроме того, с помощью этого компонента можно отстирать пятна крови, пота и ржавчины.

«Добавьте одну столовую ложку соли в отсек для моющего средства. Это поможет сохранить яркость ткани. Соль — это простое и доступное средство, которое может значительно улучшить качество стирки», — добавили в сообщении.

Ученые до этого говорили, что для обычной загрузки белья в стиральную машинку достаточно использовать только две столовые ложки порошка. По их словам, многие люди добавляют слишком много средства. Они отметили, что на многих упаковках рекомендуют использовать целый колпачок порошка с горкой, однако, в этом нет необходимости.

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