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Россиянам назвали средство, которое поможет очистить плиту и холодильник

Pravda.Ru: смесь из цедры лимона, соли и соды поможет очистить плиту
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Shutterstock

Смесь из цедры лимона, соли и пищевой соды поможет очистить плиту, холодильник и другие предметы от жира и грязи без покупных средств. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Лимонная цедра выступит в качестве натурального источника кислот, которые помогут справиться с жиром и бактериями, соль — в качестве мягкого скраба от старых пятен и загрязнений. Сода сможет нейтрализовать запахи и усилить очищающее действие остальных компонентов. Для приготовления средства нужно положить в блендер цедру с одного-двух лимонов, добавить по столовой ложке соли и пищевой соды, а также полстакана воды и взбить до однородности.

«Эта натуральная паста идеально подходит для наведения порядка на кухне и в ванной. Ею можно очищать столешницы, плиту, кафель, раковину, посуду — особенно сковороды, кастрюли и разделочные доски. Она не оставляет разводов, удаляет запахи и при этом не раздражает кожу», — добавили в сообщении.

До этого эксперты говорили, что привычка убирать не только пыль, но и все лишние вещи во время уборки поможет дольше поддерживать чистоту и уют дома.

Ранее была названа неожиданная причина, почему после уборки болит голова.

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